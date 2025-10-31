Schreyner: Hardrock pur, live und kompromisslos, 15.11.25

Sieben erfahrene Musiker, eine gemeinsame Leidenschaft: harter, ehrlicher Rock. Unter dem Namen »Face« rockte die Band zwischen 1994 und 2015 über 1.500 Bühnen und wurde zur erfolgreichsten Rock-Coverband Süddeutschlands. Doch dann zog es sie zurück zu ihren musikalischen Wurzeln – zum kernigen Hardrock und melodischen Metal, wie er sein soll: roh, laut und mitreißend. 2014 wurde Schreyner geboren – mit dem klaren Motto: »Jeder Song ein Brett« Seitdem bringt die Band die Wände der angesagtesten Rockclubs Süddeutschlands zum Beben. Ihr rund dreistündiges Live-Set ist ein energiegeladener Trip durch die goldene Ära der Rockmusik – von den 80ern über die 90er bis in die 2000er. Ob AC/DC, Metallica, Judas Priest, Dio, Accept oder Mötley Crüe – Schreyner zelebriert die Hymnen des Monsters of Rock mit Leidenschaft, Präzision und einer beeindruckenden Live-Power.

Schreyner, Sa. 15. November, 21 Uhr, Stadthalle Niederstotzingen, www.stadt-niederstotzingen.de