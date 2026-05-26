Harmonic Brass lädt zur musikalischen Reise, 14.06.26

»Big Trip« heißt das neue Konzertprogramm von Harmonic Brass. Dahinter verbirgt sich eine musikalische Reise voller Energie, Überraschungen und humorvoller Einblicke in das Leben des bekannten Blechbläserquintetts. Im Mittelpunkt steht der Tourbus des Ensembles, der das Publikum mitnimmt auf eine außergewöhnliche Fahrt durch unterschiedlichste Klangwelten. Mit virtuoser Spielfreude und charmanter Moderation öffnen die Musiker die Türen zu ihrem Konzertalltag und sorgen für beste Unterhaltung. Die abwechslungsreiche Programmauswahl reicht von Edvard Grieg über Karl Jenkins bis zu Georg Friedrich Händel.

Harmonic Brass, So. 14. Juni, 17 Uhr, Ev. Stadtkirche, Ellwangen, ellwangen.de