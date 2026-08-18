Harmonikas in Ellwangen, 23.08.26

Freunde von Folk-Musik und Oldies dürfen sich freuen! Die Harmonikas spielen bekannte Melodien zum Mitsingen und Mitschwingen und versprechen ein geselliges Beisammensein im Café Punto in Ellwangen. Die Harmonikas, das sind Monika und Martin Hartmann, Martin Bauer, Annegret und Helmut Heinzelmann und Gabi Latniak. Der Eintritt ist frei. Spenden für einen sozialen zweck sind willkommen! Bei schlechter Witterung wird das Konzert auf den 30.8.2026 verschoben.

So. 23. August, 17 Uhr, Café Punto, Ellwangen, www.ellwangen.de