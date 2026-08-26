Hattler in Geislingen, 03.10.26

Hellmut Hattler gehört zu den prägenden Musikern der deutschen Szene. Bekannt wurde der Bassist durch Bands wie »Kraan« und »Tab Two« sowie das Projekt »Siyou’n’Hell«. International gilt er als »musician’s musician«. Mit »Hattler« verbindet er Club-Sounds, Psychedelic Pop und NuJazz zu einem eigenständigen Klangbild. Im Mittelpunkt stehen treibende Rhythmen, markante Grooves und eingängige Melodien. Ausgewählte Hattler-Titel erklingen live in druckvollen Arrangements, die zugleich smooth und atmosphärisch bleiben. Für ein besonderes Konzerterlebnis sorgen aufwendig produzierte Live-Videoprojektionen, die die Musik visuell begleiten und eine dichte, stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

Hattler, Sa. 3. Oktober, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com