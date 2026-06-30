»Hawaii – Von hier aus« in Heilbronn (3. & 4.7.26)

Heilbronn nennt sich »Stadt mit 150 Nationen«. Doch wie begegnen sich diese vielen Lebenswelten tatsächlich? Cihan Acars Roman »Hawaii« erzählt von einem Viertel, in dem soziale Spannungen, Zugehörigkeit und Ausgrenzung sichtbar werden – und dient als Ausgangspunkt für das partizipative Theaterprojekt der English Theatre Society Heilbronn. Nach einem Unfall muss Fußballstar Kemal sein Leben neu ordnen und treibt durch Heilbronn – von einer türkischen Hochzeit ins Wettbüro, ins Striplokal, hinein in eine Straßenschlacht zwischen Rechten und Migranten, zu seiner Familie im Hawaii-Viertel.

Fr. 3. & Sa. 4. Juli, 20 Uhr, Theaterschiff, Heilbronn

www.theaterschiff-heilbronn.com