Hazel Brugger, 28.04.26

Hazel Brugger ist im Comedy-Olymp angekommen: ausverkaufte Arenen, Millionenpublikum online, internationale Auftritte von London bis New York. Doch wie geht man damit um, wenn zuhause im Dorf niemand beeindruckt ist? In ihrem fünften Bühnenprogramm »Good Evening Europe« beleuchtet die Königin der Schlagfertigkeit die merkwürdige Zwischenwelt zwischen Glanz und Gülle, Starsein und Supermarkt. Mit trockenem Humor, scharfem Verstand und kalten Fingern erzählt sie von Erfolg, Erwartungen und davon, warum Ruhm als Mutter ungefähr so praktisch ist wie ein Designerkleid beim Windelwechseln.

Hazel Brugger, Di. 28. April, 20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, www.ccs-gd.de