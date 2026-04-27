Hazel Brugger: Ruhm, Realität und Reibung, 04.05.26

Hazel Brugger hat sich längst als feste Größe in der internationalen Comedy etabliert: ausverkaufte Arenen, ein Millionenpublikum online und Auftritte von London bis New York. Doch was passiert, wenn der Applaus groß ist, im Alltag aber kaum Eindruck hinterlässt? In ihrem fünften Bühnenprogramm »Good Evening Europe« erzählt sie mit gewohnt trockenem Humor von genau dieser Spannung zwischen Bühne und Realität, zwischen Ruhm und Alltag. Es geht um Erfolg, Erwartungen und die absurde Kluft zwischen öffentlichem Glanz und privatem Supermarktleben. Dabei nimmt sie auch das Thema Mutterschaft und Karriere mit spitzer Beobachtung aufs Korn.

Hazel Brugger, Mo. 4. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Sindelfingen, www.cc-bs.com