Heavy Days Festival 2026, 15.05.26

Am 15. Mai startet das Heavydays Festival in der Brauerei-Arena in Dunstelkingen mit einem kraftvollen Line-up aus elf nationalen und internationalen Rock- und Metalbands auf zwei Bühnen – indoor und outdoor. Von Newcomern bis zu Szenegrößen ist alles vertreten. Am Start sind die Bands Hands Like Houses, Broadside, Chaosbay, All Faces Down, Wake The Dead, Ruins of Perception, Undertow, Deitschrogg, Enslave The Chain, Nacht und Blechos. Neben mitreißender Live-Musik erwarten die Gäste zahlreiche Specials. Nach den Konzerten geht es nahtlos weiter: Die Aftershow-Party macht das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Rock- und Metalfans.

Heavy Days Festival 2026, Fr. 15. Mai, ab 17.30 Uhr, Härtsfelder, Familienbrauerei Hald, Dischingen, heavydays.de