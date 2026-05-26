Heavy Grass: Metal im Folk-Gewand, 05.06.26

Heavy Grass verbindet zwei musikalische Welten: Irish Folk und Heavy Metal. Hinter dem Projekt stehen Johannes Single und Simon Scherer, die beide fest in der süddeutschen Folkszene verankert sind und ihre gemeinsame Leidenschaft für traditionelle irische Klänge und kraftvollen Metal teilen. Single ist als Gitarrist und Sänger der Bands Hoodie Crows und McMontos bekannt, während Scherer beim Duo Stout Banjo spielt. Unter dem Namen Heavy Grass nehmen sich die beiden bekannte Metal-Hymnen vor und verwandeln sie in folkige Neuinterpretationen. Mit Banjo, Gitarre und mehrstimmigem Gesang übertragen sie Klassiker der Rock- und Metalgeschichte in den Stil des Irish Folk und schaffen so einen ungewöhnlichen, aber mitreißenden Sound.

Heavy Grass, Fr. 5. Juni, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de