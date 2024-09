HeavySaurus am 5. Oktober live in Niedernhall!

Am 5. Oktober verwandelt sich die Stadthalle Niedernhall in eine rockige Dino-Höhle, denn HeavySaurus kommen in die Stadt! Die weltweit beliebte Kinderrockband bringt mit fetzigen Gitarrenriffs, mitreißenden Rhythmen und ihren lustigen Dino-Kostümen Kinderaugen zum Leuchten – und auch Erwachsene können bei den energiegeladenen Songs kräftig mitrocken! Der Einlass beginnt um 15 Uhr, und um 16 Uhr startet die Show, die garantiert für beste Stimmung sorgt. Als besonderes Highlight werden zwei exklusive Familienpakete, bestehend aus jeweils zwei Tickets für Erwachsene, zwei Tickets für Kinder sowie einem unvergesslichen Meet & Greet mit HeavySaurus vor dem Konzert verlost! Eine einmalige Gelegenheit, die Dinos persönlich zu treffen und hinter die Kulissen des Dino-Rocks zu blicken. Am besten sofort die Tickets sichern und dabeisein, wenn HeavySaurus Niedernhall zum Beben bringt!

Zur Verlosung

Sa. 5. Oktober, 16 Uhr, Stadthalle Niedernhall, www.niedernhall.de