Heißes Sommer-Open Air in Rottenburg

Nach dreijähriger Pause kehrt das Rottenburger Open Air vor dem Bischofspalais endlich zurück – vom 1. bis zum 3. September kann endlich wieder gemeinsam gefeiert werden! Den Auftakt am 1. September macht Michael Patrick Kelly. Er blickt bereits jetzt auf eine unvergleichliche Karriere und hat noch lange nicht genug! Sein ausgebufftes Songwriting, seine Fähigkeit als Vollblutmusiker und Producer, aber auch seine Lebenserfahrung als Kinder-Star, Mädchen-Schwarm, Mönch, Ehemann und auf die großen Bühnen zurückgekehrter Rockstar, ermöglichen es ihm, emotionale Songs rauszuhauen, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung all-in gehen, ohne dabei blauäugig zu wirken. Einen Tag später gibt es gleich vier maritime Jubiläen in Rottenburg zu feiern. Rottenburg liegt im Herzen Schwabens, also im tiefsten Binnenland und hat dennoch bundesweit die zweit-mitgliedstärkste Marinekameradschaft, die im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. Außerdem gibt es einen durch Funk und Fernsehen bekannten 60-Mann-starken Shanty-Chor, der ebenso 2023 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Einzigartig in Süddeutschland ist seit fünf Jahren das maritime Museum »Old Hamburg«. Außerdem wird die deutsche Marine 175 Jahre alt. Anlässlich dieser maritimen Jubiläen gibt es in Rottenburg ein sensationelles Konzert einer absoluten Spitzenband: Eine Dekade voller großartiger Erfolge, ausverkaufter Konzerthallen mit phänomenalen Live-Erlebnissen sind Grund genug, um das Santiano-Jubiläum gebührend zu feiern. Im Gepäck haben sie Windgegerbte Seemanns-Lieder in der für Santiano typischen Mischung aus einem rockigen Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten. Der Abschlussact wird noch bekannt gegeben.

Rottenburger Open Air, Fr. 1. bis So. 3. September, Eugen-Bolz-Platz, Rottenburg, alle Infos und Tickets: www.vaddi-concerts.de