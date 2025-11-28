Heißmann & Rassau in Buchen (22.3.26)

Es ist doch genau die richtige Zeit, um wieder herzhaft, lauthals und unbeschwert zu lachen, bis das Zwerchfell mit Streik droht und die Lachmuskeln nach einem sofortigen Termin beim Physiotherapeuten verlangen: Frankens Kult-Komödianten Volker Heißmann und Martin Rassau werden wieder einmal dafür sorgen – mit ihrem neuen Tour-Programm »Lustbarkeiten«. Seit Jahrzehnten zählen sie zu den beliebtesten Comedy-Duos Deutschlands. Aktuelle Themen werden von den Fürther Verwandlungskünstlern ebenso gekonnt durch den Kakao gezogen wie skurrile Missverständnisse, freche Doppeldeutigkeiten oder vergnügliche Verwicklungen. Heißmann & Rassau beweisen einmal mehr ihre großartige Beobachtungsgabe und einzigartigen Humor. Freuen kann man sich auf temporeiche Sketche, originelle Wortspiele und natürlich auf eine Stippvisite von Waltraud & Mariechen, dem vielleicht berühmtesten Witwen-Paar der Welt.

So. 22. März, 15 Uhr, Stadthalle, Buchen