Heilbronn ist Kult 2022: Endlich geht es weiter

Am 30. Juli startet die neue Auflage der Open-Air-Veranstaltungsreihe »Heilbronn ist Kult« im Deutschhof und auf der Inselspitze. Wieder ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Musik und Programm für Kinder und Familien.

Den Auftakt bildet am Samstag die Band »Willenlos Sexy« – zu hören sind die Lieder von Marius Müller Westernhagen. Am Sonntag des Eröffnungswochenendes bringt das „Lukas Pfeil Quartett“ den Hard Bop der Sechziger Jahre in die heutige Zeit. Für das Konzert im Deutschhof hat die Band einen besonderen Gast eingeladen: Trompeter Claus Stötter stammt aus Heidelberg und ist seit 1999 Solo-Trompeter der NDR-Big Band in Hamburg.

An den weiteren Wochenenden finden Jazz- und Klassikkonzerte statt. Aber auch Klezmer Klänge und Rockmusik von der Band Rockchain werden zu hören sein. Für die Kleinen Gäste präsentieren sich das Theater Radelrutsch mit den beiden Mitmach-Abenteuern „Komm, wir spielen Indianer!“ und Zwerge zwitschern zwischen Zweigen“ – für Kinder ab drei Jahren. Zusätzlich wird die Geschichte „Das Drachenbuch“ mit der Schauspielerin Cosima Greeven zu sehen sein. Das Platzangebot beim Kinderprogramm ist auf 70 Plätze begrenzt.

In Zusammenarbeit mit der Reihe „Konzerte im Heilbronner Land“ findet am 6. August ein Konzert des Würzburger Quartetts statt. Für dieses Konzert sind Eintrittskarten erforderlich, erhältlich unter www.konzerte.hn . Auf der Inselspitze findet am 13. August das seit Jahren bekannte Internationale Low & no budget Kurzfilmfestival statt. Das Beste, was Kurzfilm zu bieten hat.

Die Veranstaltungsreihe wird von der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn und der Heilbronner Bürgerstiftung unterstützt. Das Programm wurde von der Kulturabteilung der Stadt Heilbronn erstellt.

Heilbronn ist Kult

Sa. 30. Juli bis So. 4. September

Deutschhof und Inselspitze, Heilbronn

Alle Veranstaltungen und Informationen unter

www.heilbronn.de/hnistkult

Bislang bestätigte Termine

Sa. 30.7. 19:30 Uhr: Willenlos Sexy

So. 31.7. 17 Uhr: Lukas Pfeil Quartett feat. Claus Stötter

Fr. 5.8. 19:30 Uhr: Simone v. Racknitz-Luick & Gerhard Knoppek

Sa. 6.8. 19:30 Uhr: Würzburger Quartett

So. 7.8. 17 Uhr: The Barstools

Sa. 13.8., 19:30 Uhr: Amy Lungu

Sa. 13.8., 19:30 Uhr: Kurzfilmfestival (Inselspitze)

Fr. 19.8. 19:30 Uhr: Ensemble Noisten

Sa. 20.8. 19:30 Uhr: Rockchain

Fr. 26.8. 19:30 Uhr: Michael Breitschopf & Christian Herzberger

Sa. 27.8. 19:30 Uhr: JazzBeanzz

Mo. 29.8. 16 Uhr: Theater Radelrutsch: »Komm, wir spielen Indianer«

Di. 30.8. 16 Uhr: Theater Radelrutsch »Zwerge zwitschern zwischen Zweigen«

Fr. 2.9. 19:30 Uhr: Complete Clapton

Sa. 3.9. 19:30 Uhr: Lazy Jacks

So. 4.9. 17 Uhr: André Weiß feat. Alexander Bühl Quartet