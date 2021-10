Heilbronn LIVE feiert Premiere

Eine interessante Talkrunde und dazu Live-Musik – das ist „Heilbronn LIVE“ in der Kreissparkasse Heilbronn „Unter der Pyramide“. Moderator Sascha Straub begrüßt hier alle vier Wochen freitags um 19 Uhr spannende Gäste, darunter Christine Strobl, Programmdirektorin bei der ARD, und Michael Blume, den Landesbeauftragten gegen Antisemitismus. Premiere feiert das neue Format am Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr. Kostenlose Eintrittskarten sind ab Samstag, 25. September, erhältlich.

Unterhaltsame Freitagabend-Talkrunden gibt es nur im Fernsehen? Von wegen. Künftig begrüßt Gastgeber Sascha Straub alle vier Wochen immer wieder freitags Gesprächspartner mit interessanten Geschichten aus Heilbronn und der Region „Unter der Pyramide“ in der Kreissparkasse in Heilbronn. „Zuschauer können sich auf ein Event im Stil einer Late-Night-Show freuen“, verspricht Sascha Straub. Denn neben spannenden Themen und unterhaltsamen Geschichten präsentiert die gut 90-minütige Talkrunde auch regionale Künstler und Musiker. Einen festen musikalischen Anker hat „Heilbronn LIVE“ außerdem mit Ruth Sabadino & the Boogaloos.

Los geht es am Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr, mit dem Thema „Sicherheit, Prävention und Vertrauen“. Darüber sprechen Heinz Becker, Heilbronner Polizeipräsident, der Leiter der LVA Heilbronn Andreas Vesenmaier, Jerome Heinz, Kickbox-Weltmeister 2019 und Inhaber einer Kickbox-Schule sowie Dieter Ackermann vom Haus des Jugendrechts Heilbronn. Als besonderer musikalischer Show-Act steht an diesem Abend der Lauffener Vollblutmusiker Michael Eb auf der Bühne.

Insgesamt sind für die Saison 2021/2022 sechs Ausgaben von „Heilbronn LIVE“ geplant. Am 12. November dreht sich alles um „Glamour, Show und Diamanten“. Weitere Termine: 10. Dezember „Heilbronn, Region und die Welt“; 14. Januar „Politik, Engagement und Anpacken“; 11. Februar 2022 „Künstlerische und Künstliche Intelligenz“ und 18. März „Genuss, Gesundheit und Faszination“. Die Veranstaltungsreihe ist bewirtet, um eine ansprechende Weinbegleitung kümmern sich die Jungwinzer von Wein.im.Puls.

Kostenlose Tickets für die Veranstaltungen von „Heilbronn LIVE“ gibt es im Internet unter www.unter-der-pyramide.de sowie über das KundenCenter 0800 1620500 (kostenlos) oder in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn. Tickets an der Abendkasse gibt es nach Verfügbarkeit.