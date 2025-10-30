Heilbronner Leibgerücht, 28.11.25

Frech, humorvoll, charmant und unverblümt politisch: das ist das Ensemble des Heilbronner Leibgerüchts. Ganz gleich, worüber sich gestern noch geärgert wird, wo heute natürlich längst drüber gelacht wird - es ist längst durch den virtuellen Fleischwolf der Zeitmaschine gedreht. Dennoch gilt nichtsdestotrotz: Bitte immer schön lächeln! Die Besucher erwartet ein amüsanter »Dauerlauf der Widersprüche und Absurditäten«, denn im neuen Programm führt das Kabarett des Heilbronner Leibgerüchts erneut allerlei wirre Entwicklungen vor den Augen des Publikums. Es gilt die Devise: Wer sich aufreg, ist selber schuld.

Fr. 28. November, 20 - 22 Uhr, Kulturkeller, www.kulturkeller.de