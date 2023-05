Heilbronner Lichterfest am Neckar

Stimmungsvolle Illuminationen und ein abwechslungsreiches Kultur- und Musikprogramm auf mehreren Bühnen am Neckar ­erwartet die Besucher des ­Heilbronner Lichterfestes ­präsentiert von der VR-Bank

Entlang der Neckarmeile zwischen Bollwerksturm und Götzenturm, im Hospitalgrün und auf der Hefenweiler-Inselspitze vor der experimenta gibt es ein buntes Programm von Straßenkünstlern und Feuerartisten. Hochwertiges internationales Streetfood und natürlich alle Angebote der Neckarmeile-Gastronomen sorgen mit kulinarischen Köstlichkeiten dafür, dass hier jeder etwas Leckeres findet. Oberbürgermeister Harry Mergel eröffnet am Freitag um 20 Uhr auf der Neckarbühne powered by VR-Bank die dreitägige Veranstaltung. Musikalisch präsentiert sich dort an diesem Abend die Takanaka-Partyband, auf der Götzenturmbühne rockt die preisgekrönte Sängerin Lorena Huber mit Band und auf der RadioTon Riverstage lassen DJ´s die Tanzgene vibrieren.

Am Samstag findet von 11 bis 18 Uhr im Rahmen des Lichterfestes der Heilbronner Drachenbootcup zwischen Götzenturmbrücke und Friedrich-Ebert-Brücke statt und abends ab 19 Uhr rocken die »Soulrockers« mit Acoustic-Welthits das Heilbronner Publikum auf der Neckarbühne powered by VR-Bank. Auf der Bühne am Götzenturm heizt die Rock-Formation »Lyrebird« aus Hohenlohe ein und an der RadioTon Riverstage darf getanzt werden. Ein absolutes Highlight sind die beeindruckenden Shows, die am Freitag und Samstag jeweils nach Sonnenuntergang stattfinden. Um 22 und 23 Uhr erwartet Besucher auf der Götzenturmbrücke eine aufwändige Feuer-Akrobatik-Show, die entlang der kompletten Oberen Neckarstrasse bis zur Friedrich-Ebert-Brücke zu sehen sein wird. An beiden Tagen sorgt jeweils um 23:30 Uhr eine »360-Grad Licht- und Lasershow« präsentiert von der ZEAG Energie AG auf der Hefenweiler-Inselspitze für einen fulminanten Tagesabschluss.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Um 12 Uhr beginnt auf den Bühnen des Lichterfestes und auf dem Bollwerksturmplatz das musikalische Programm des interkulturellen Familiennachmittags und ab 13 Uhr öffnet die experimenta ihre Türen kostenlos für Kinder und Jugendliche. Ebenfalls von 13 bis 16 Uhr veranstaltet der WMBC im Wilhelmskanal den Tag des offenen Hafens mit Hafenbesichtigung, Schlauchbootfahrten für Kinder und Bewirtung am Vereinsheim. Direkt im Anschluss um 16 Uhr startet das Round-Table Club Entenrennen auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Ziel der Gummivogelschar ist die Neckarbühne. Dort werden um 17 Uhr Preise an die Besitzer der schnellsten Enten überreicht. Der Sonntagabend wird von großartigen Musikern untermalt. Auf der VR-Bank Bühne im Hagenbuchersee dürfen sich die Besucher auf die chilligen Gitarrenklänge des legendären Eric Clapton freuen, in Szene gesetzt durch »Complete Clapton« aus dem Odenwald. Auf der Bühne am Götzenturm sorgen die »Galloping Guitars« mit ihrer Show für gute Laune.

Heilbronner Lichterfest, Fr.23. bis So 25.Juni, Neckarmeile, Heilbronn, www.heilbronner-lichterfest.de