Heilbronner Sinfonie Orchester Open Air Konzert »Sommernachtstraum« (27.7.25)

Ein lauer Sommerabend, ein historischer Innenhof – und ein Konzert, das die ganze Vielfalt klassischer Musik entfaltet. Das Heilbronner Sinfonie Orchester lädt zu einem besonderen Open-Air-Erlebnis ein: Romantische Orchesterwerke, spanische Gitarrenklänge und folkloristische Tänze fügen sich zu einem atmosphärischen Programm voller Emotion und Klangpoesie.

Neben Auszügen aus Mendelssohns berühmter Bühnenmusik zu Ein Sommernachtstraum erklingen Summer Night on the River von Frederick Delius, Bartóks farbenreiche Rumänische Volkstänze sowie die schwungvolle Sonatina von Federico Moreno Torroba.

Ein besonderer Akzent des Abends: das Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo – interpretiert von Moritz Beck, dessen feines Gespür für Klangfarben und stilistische Vielfalt dem Werk eine besondere Tiefe verleiht.

Ein Konzert voller sommerlicher Leichtigkeit – im stimmungsvollen Ambiente des Heilbronner Deutschhofs.

Der in Heilbronn lebende Gitarrist Moritz Beck erhielt seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik Würzburg bei Prof. Jürgen Ruck, wo er sein Studium in der Meisterklasse mit der höchsten Auszeichnung abschloss. Wichtige Impulse von renommierten Gitarristen wie Oscar Ghiglia, Pavel Steidl, Pablo Márquez und Marcin Dylla ergänzten diese Ausbildung. Neben dem solistischen Gitarren-Repertoire stehen vor allem Kammermusik in verschiedensten Besetzungen und die Aufführung zeitgenössischer Musik für Gitarre im Fokus seiner künstlerischen Arbeit. Darüber hinaus spielt Moritz Beck als gefragter Gast in verschiedenen Orchestern und Ensembles. So musiziert er regelmäßig mit Klangkörpern wie dem Gürzenich Orchester Köln, dem NDR Elbphilharmonieorchester, dem SWR Symphonieorchester, Orquesta Sínfonica de Madrid, der Staatsphilharmonie Nürnberg, der Cappella Aquileia – Württembergische Kammerphilharmonie, dem Hezarfenensemble Istanbul, dem Ensemble Aventures Freiburg u.v.m. Dabei tritt er gemeinsam mit international renommierten Dirigent:innen und Musiker:innen wie François-Xavier Roth, Alan Gilbert, Teodor Currentzis, Pablo Heras-Casado, Ilan Volkov, Joana Mallwitz, Patricia Kopatchinskaya und dem Bariton Thomas Hampson auf. Durch seine Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik arbeitete er zudem mit Komponisten wie Helmut Lachenmann, Klaus Ospald, Hilda Paredes, Arnaud Petit, Michael Quell, Dmitri Kourliandski und Mark-Anthony Turnage zusammen. Auftritte führen ihn regelmäßig in die großen Konzerthäuser Europas wie die Kölner Philharmonie, die Alte Oper Frankfurt, das Konzerthaus Wien, die Elbphilharmonie Hamburg, die Essener Philharmonie, dem KKL Luzern, die Philharmonie Paris, dem L’Auditori Barcelona, dem Auditorio Nacional Madrid, Teatro Real in Madrid und die Philharmonie de Luxembourg. Rundfunkaufnahmen, Live-Mitschnitte und CD- Produktionen beim BR, SWR, NDR und Deutschlandradio Kultur dokumentieren seine musikalische Tätigkeit. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist Moritz Beck auch pädagogisch aktiv und unterrichtet das Fach Gitarre an der Stuttgarter Musikschule und der Städtischen Musikschule Weinsberg.

