Heimspiel auf dem Wasen für Cro

Über elf Jahre ist es mittlerweile her, als der Mann mit der damals noch analogen Pandamaske, Cro, mit seinem Album »Raop« kurzerhand die deutsche Musikwelt aufmischte. Schon mit seinem Aussehen machte er von sich reden, denn er trat nur mit eben dieser Maske auf. Er trage sie nur, so erklärt der Künstler, um die Aufmerksamkeit der Fans auf die Musik und Kunst zu lenken und sie nicht mit seinem Aussehen abzulenken. Damit wurde Cro zu einem echten Phänomen. In einer Zeit, in der es so viele Bilder wie noch nie gibt, ist er zum Star geworden, weil er sein Gesicht eben nicht zeigt, das Spiel nicht mitspielt und seinen Fokus stattdessen lieber auf die Dinge richtet, die im wichtig sind und die ihn inspirieren. Wie der Name seines Debütalbums schon andeutete, hatte er kurzerhand einen neuen Musikstil im Deutsch-Rap erfunden: Die Mischung aus Rap und Pop. Er war kein Kleinganove aus dem Plattenbau, aber auch kein weichgespülter Weltverbesserer. Cro war anders. Er war unbeschwert und lässig. Songs wie »Easy«, »Du« und »Einmal um die Welt« waren aus den deutschen Charts gar nicht mehr wegzudenken. »Beats zu machen, gehört für mich genauso dazu, wie das Rappen«, erklärt der Stuttgarter. Ein Motto, das sich bis heute durch seine Musik zieht. Bis heute geht es für den Musiker, der seine Panda-Maske mittlerweile gegen ein futuristisches Modell getauscht hat, immer weiter nach oben.

Allein 2022 zog Cro bei seinen Live-Shows über 140.000 Besucher in seinen Bann. Ein ganz besonderes Highlight war sein Auftritt bei der Pre-Game Show des ersten NFL-Spiels in Deutschland in der Münchener Allianz Arena.

Bis heute kümmert sich der Schwabe immer noch selbst um das Set-Design für die Bühne, auf der er dann die ganz eigene »Magie« einer seiner Live-Shows erschafft. Er liebt das kreative Chaos und den Kosmos, der daraus entstehen kann. Wer einen Blick auf das Werk des 33-Jährigen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wirft, dem wird nicht entgehen, dass die eine Berufsbezeichnung »Musiker« für Cro längst zu kurz greift. Gerade in den vergangenen Jahren konnte man ihm dabei zusehen, wie er, immer wieder neue künstlerische und kreative Ebenen eröffnet hat. In seinem neuen Album »11:11« singt er über die Liebe und was sie mit einem macht. Wie sie einem das Herz bis zum Hals schlagen und alles vergessen lässt. Wie sie einen taumeln und tanzen lässt. Wie sie einen alles vergessen und im gleichen Moment doch alles verstehen lässt. Die Songs kreisen um dieses schönste aller Gefühle und versuchen immer wieder, es auf den Punkt zu bringen, in Text und Töne zu transportieren. Bei seinem Auftritt auf dem Wasen können die Besucher sich nicht nur auf die besten Songs seiner langen Karriere freuen, sondern auch eine bombastische Live-Show erwarten.

Cro

5. August, 19 Uhr, Cannstatter Wasen, Stuttgart

chimperator-live.de