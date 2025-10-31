Chefket: Heimspiel für den Liedermacher des Deutschrap, 15.11.25

Wer ist Chefket? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: »Deutschraps Liedermacher!« Und dann, mit einem Augenzwinkern hinterher: »Pop-Sau!« – Damit ist eigentlich schon viel gesagt. Chefket, geboren 1986 in Heidenheim als Şevket Dirican, ist beides: tief verwurzelt in der Hip-Hop-Kultur und doch längst weit darüber hinausgewachsen. Seine Songs tragen Botschaften. Gleichzeitig hat er das Gespür für Melodien, die im Ohr bleiben, Beats, die grooven, und eine Bühnenpräsenz, die vom Club bis zur Arena alles füllt. Kein Wunder also, dass Chefket mit Größen wie Marteria, Clueso, Sido und Samy Deluxe gearbeitet hat. Oder dass er als Support von 50 Cent tourte. Chefket ist ein Brückenbauer zwischen Rap und Pop, zwischen Haltung und Unterhaltung. Und er bleibt dabei authentisch: mal nachdenklich, mal euphorisch, aber immer mit Herz und Stimme.

Chefket, Sa. 15. November, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.locations-hdh.de