In seinem Programm »Daheim« widmet sich Stand-up-Comedian Fabian »Fabi« Rommel den großen und kleinen Fragen des Lebens: dem geplanten Abschied aus Berlin, Heimweh, Freundschaft, Familie und dem Spannungsfeld zwischen Großstadttrubel und Natursehnsucht. Mit ruhiger Präsenz und feinem Gespür für Humor erzählt er persönliche Geschichten – ehrlich, selbstironisch und nahbar. Dabei nimmt er nicht nur sein Umfeld, sondern vor allem sich selbst ins Visier. Seine Erlebnisse sind echt, seine Pointen präzise und seine Art unaufgeregt, aber wirkungsvoll. Es gelingt Fabi, sein Publikum für einen Abend mitzunehmen, zu berühren und zum Lachen zu bringen.

Fabi Rommel, Mi. 6. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen,

s-promotion.de