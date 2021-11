Mit der Tournee »Heino Goes Klassik – Ein deutscher Liederabend« erfüllt sich Heino einen Herzenswunsch. Er erfindet sich für sein treues Publikum zum wiederholten Male neu und zeigt so die Vielfältigkeit seines künstlerischen Schaffens. Im Rahmen der Konzerttournee im Jahr 2021, die Heino durch die ganze Bundesrepublik und in die schönsten und renommiertesten Konzertsäle führt, wird Heino die gesamte Palette seines musikalischen Schaffens präsentieren, von altbekannten und neuen Heino-Hits und Gassenhauern über Klassiker wie Brahms, Beethoven, Schubert und Tschaikowski bis hin zu traditionellen Volksliedern! Als besonderen Stargast hat sich Heino den 29-jährigen Violin-Virtuosen Yury Revich an seine Seite geholt und bietet seinem Publikum damit ein kulturelles Highlight der Sonderklasse. Neben »Vivaldi Storm« wird er auch ein absolutes Bravourstück auf der Violine spielen – den »Hummelflug«.

Heino Goes Klassik, Fr. 10. Dezember, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn, Tickets unter www.eventim.de