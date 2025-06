Heino und Co. sorgen für Partystimmung in Donzdorf, 12.07.25

Am 12. Juli heißt es wieder: Party, Schlager, gute Laune und Stars satt! Das legendäre Schlagerkuchen Festival – Das große Tobee Open-Air ist zurück – und das bereits zum 7. Mal im Kreis Göppingen! Dieses Mal wird wieder im Lautertalstadion in Donzdorf gefeiert. Bei dieser Ausgabe gibt sich eine Legende die Ehre: Heino, der Mann mit der Sonnenbrille, begeistert mit Hits für alle Generationen! Ob »Blau blüht der Enzian«, »Lustig ist das Zigeunerleben«, oder »Layla« in seiner ganz eigenen Version – Heino ist Kult pur. Neben ihm erwarten die Besucher zahlreiche Stars aus Mallorca, Funk und Fernsehen sowie der traditionelle Auftakt durch den Musikverein Donzdorf. Seit 2017 begeistert das TOBEE Open-Air Tausende – früher in Kuchen, jetzt in Donzdorf, nachdem das Anken-Stadion nicht mehr nutzbar war. Nach einem Zwischenstopp in Schlat 2024 ist das Festival nun zurück in Donzdorf!

Schlagerkuchen, 12. Juli, 15 Uhr, Lautertalstadion Donzdorf, alle Infos und Tickets: schlagerkuchen.de