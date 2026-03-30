Heino: Die Stimme der Heimat zu Gast in Aalen, 24.04.26

Heino gilt als Ikone des deutschen Schlagers und Volkslieds und begeistert seit über sechs Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Mit seiner markanten Baritonstimme, blonden Haaren und dunkler Sonnenbrille wurde er zur »Stimme der Heimat«. Klassiker wie »Blau blüht der Enzian« oder »Schwarzbraun ist die Haselnuss« sind längst Kult. Mehr als 55 Millionen verkaufte Alben und internationale Tourneen belegen seinen außergewöhnlichen Erfolg. Geboren 1938 in Düsseldorf, wuchs Heino unter schwierigen Bedingungen auf und absolvierte zunächst eine Bäckerlehre, bevor er in den 1960er-Jahren musikalisch durchstartete. Trotz Kritik blieb er seinem Stil treu, überraschte aber immer wieder mit neuen Projekten vom Klassikalbum bis zum Rock.

Heino, Fr. 24. April, 18 Uhr, Stadthalle Aalen, www.event-aalen.de