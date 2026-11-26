Alle Jahre wieder freut man sich aufs Christkind! Doch kaum beginnt die Vorweihnachtszeit, ist es mit der Ruhe vorbei. Advent ist, wenn die Frau den Keller entrümpelt und die Wohnung dekoriert. Da will man als Mann einmal im Jahr die Wäsche bügeln, aber alle Steckdosen sind durch Lichterketten belegt. Und wenn man wie Heinrich Del Core auch noch am 6.12. Geburtstag hat und der Vater mit Nikoläusen nichts anfangen kann, ja dann mal Frohes Fest.

Do. 10. Dezember, 19.30 Uhr, Kurhaus Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de