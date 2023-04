Heinrich Del Core - GLÜCK g´habt! in Geislingen

Glück g´habt! – hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig. Von Polizeikontrollen und Saunabesuchen, Bahnfahrten und Darmspiegelung – er hat einige skurrile (Glücks)Momente zu teilen. Diese Pointen gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Heinrich Del Core wird zum Reiseführer und geleitet das Publikum durch seinen verrückten Alltag und tischt dabei mit unzähligen Lachern, einer großen Portion Humor und natürlich mit seinen roten Schuhen und feinem Blumenhemd ordentlich auf. Der schwäbische Restitaliener bietet einen unvergleichlichen Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. An diesem Abend werden Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett vereinigt und das Publikum mit wahren Begebenheiten des Alltags unterhalten, die bizarrer nicht sein könnten.

Heinrich Del Core - Glück g´habt!, Sa. 13. Mai, 20 Uhr, Jahnhalle, Geislingen

www.geislingen.de