Heinrich del Core in Brackenheim

Sympathisch, schwäbisch und im Blümchenhemd erzählt Heinrich del Core allerlei skurrile Geschichten aus seinem Alltag und Situationen in denen er »Glück g‘habt« hat. An einem Abend mit del Core trifft italienische Leichtigkeit auf schwäbische Erzählkunst und wird mit seinem Sprachwitz gewürzt. Ob es um Dispute im heimischen Schlafzimmer, eine Bahnfahrt oder gar eine Darmspiegelung geht – es wird detail- und pointenreich berichtet und so ist der Sohn eines italienischen Gastarbeiters schon lange kein Unbekannter in der Comedy-Branche mehr.

Heinrich del Core, »Glück g‘habt«, 21.April, 20:00 Uhr, Bürgerzentrum Brackenheim