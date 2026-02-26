Heinrich del Core in Mosbach (17.4.26)

Wenn Heinrich Del Core in seinen roten Schuhen seine Alltagsgeschichten erzählt, dann möchte man ausrufen: „Hör mir auf! Das ist doch nie und nimmer passiert, das hat er sich doch nur ausgedacht!“ Aber all diese Begebenheiten, über die wir so ungläubig und herzhaft lachen können, sind von ihm selbst erlebt. Heinrich Del Core ist ein Magnet, der skurrile Alltagssituationen anzieht und die er uns dann mit seinem unnachahmlich witzigen Charme präsentiert. Und jetzt ist es so weit: Heinrich wird Opa. Oder anders formuliert: seine Frau wird Oma! Die neue Situation stellt alles auf den Kopf. Von heute auf morgen ist Del Cores Welt eine andere.

Fr. 17. April, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach

Agentur Festival, Reiner Endlich, Fon: 06266-638