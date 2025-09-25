Heinrich del Core nimmt das Opa werden mit Humor, 9.10.25

Wenn Heinrich Del Core in seinen roten Schuhen seine Alltagsgeschichten erzählt, möchte man fast ausrufen: »Das kann doch nicht wahr sein, das hat er sich doch ausgedacht!« Doch all diese skurrilen Begebenheiten stammen aus seinem eigenen Leben. Heinrich ist ein Magnet für ungewöhnliche Alltagssituationen, die er mit unvergleichlichem Witz und Charme präsentiert. Jetzt steht eine große Veränderung an: Heinrich wird Opa. Oder anders gesagt: Seine Frau wird Oma! Von einem Moment auf den anderen ändert sich sein Leben komplett. Er kauft einen Kinderwagen, der heute mehr kostet als ein Thermomix und lädt Baby-Apps für seine Frau herunter. Außerdem steht eine umweltbewusste, vegane Hochzeit an. Doch so richtig Freude will nicht aufkommen. Trotz all dieser Veränderungen bleibt es ein typischer Heinrich-Del-Core-Abend.

Heinrich del Core, Do. 9. Oktober, 20 Uhr, Konzerthaus, Heidenheim, www.locations-hdh.de