Heinz Strunk bleibt im kreativen Dauerlauf, 15.05.26

»Andere machen Pause, ich mache weiter« – mit diesem Motto setzt Heinz Strunk sein Schaffen fort. Der Hamburger Autor und Humorist legt nach und präsentiert ein Bündel aus Erzählungen, Bildern und Lebenshilfe-Elementen. Entstanden ist ein weiteres Paket aus schräger Beobachtungsgabe, schwarzem Humor und musikalischen Einlagen. Strunk tritt dabei nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Performer auf. Sein Auftritt verbindet Lesung, Musik und Improvisation, stets mit einem ironischen Blick auf das Leben und seine Absurditäten. Auch das neue Programm lebt von seinem typischen Stil: pointiert, direkt und mit einem feinen Gespür für menschliche Schwächen.

Heinz Strunk, Fr. 15. Mai, 20.15 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart, theaterhaus.com