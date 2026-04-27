Heisskalt: Schweiß, Sound und Ekstase, 07.05.26

Heisskalt gelten als mitreißender Live-Act und verbinden explosive Drums, flirrende Gitarren und intensive Vocals zu einem eigenständigen Sound zwischen Post-Hardcore, Indie, Postrock und Pop. Ihre Auftritte leben von Dynamik: mal leise und verletzlich, mal laut und eruptiv. Fans erwartet eine dichte Clubatmosphäre mit schweißtreibender Energie und unmittelbarem Live-Erlebnis. Schon früh in ihrer Karriere machten Heisskalt auf sich aufmerksam. Auf ihr in die Charts eingestiegenes Debütalbum »Vom Stehen und Fallen« folgten drei weitere Releases, bevor die Band 2018 eine Auszeit einlegte. Nach dem gefeierten Comeback 2024 kehren Heisskalt 2026 zu ihren musikalischen Wurzeln zurück.

Heisskalt, Do. 7. Mai, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, franzk.net