Helge Schneider in Heilbronn (20.2.26)

Musik, Blödsinn, große Gags und kleine Überraschungen treffen bei Helge Schneider auf musikalische Virtuosität und Improvisationstalent. Die Band begleitet ihn gewohnt lässig durch sein riesiges Repertoire. Unzählige Kompositionen hat Helge Schneider geschrieben – oder besser gesagt: Er hat sie im Kopf. Denn aufschreiben tut er selten. Wie Helge Schneider es schafft, Nonsens und Niveau unter einen Hut zu bringen, das ist große Kunst. Mit einer Mischung aus absurdem Klamauk, dadaistischem Humor und anspruchsvoller Musik improvisiert sich die »Singende Herrentorte« durchs Leben. Also: wer Helge Schneider noch einmal sehen will, nix wie hin!

Fr. 20. Februar, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de