Helge Schneider: Musik, Humor und pure Verrücktheit, 17. und 18.02.26

Helge Schneider, der unverwechselbare »Perückenträger aus dem Ruhrgebiet«, trommelt, posaunt und klimpert wieder! Am 17. und 18. Februar steigt das Spektakel in der Stuttgarter Liederhalle. In seiner verrückten Mini-Orchester-Show spielt er gleichzeitig Trommel, Saxophon, Trompete und Klavier – eine einzige, herrlich chaotische Performance. Dazu zupft Leo den Kontrabass, Sandro rockt die Gibson-Gitarre, und Helge überrascht spontan mit spontanen Konzertabbrüchen und Neustarts. Ein Erlebnis voller Megaquatsch, Humor und musikalischem Wahnsinn – genau das Richtige, um sich in verrückten Zeiten eine ordentliche Portion Lachen zu sichern.

Helge Schneider, Di. 17. & Mi. 18. Februar, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.musiccircus.de

