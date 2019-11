Helge und das Udo – »Läuft!«

Es »Läuft!« beim völkerverständigenden Duo aus 60% zungenfertigem Kieler und 70% ganzkörperkomischem Schwaben. Mittlerweile haben sie mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus intelligenten Sketchen, alberner Tierdarstellung und punktgenauer Improvisationskomik nicht nur die Freiburger Leiter sondern auch den Publikumspreis beim Großen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse ergattert. Und auch in ihrem sechsten Programm »Läuft!« laufen sie wieder zur Hochform auf in ihrer eigenen Mischung aus Anspruch und Unfug, aus Handwerk und Blödsinn, aus Anarchie und Präzision. Und darauf »Läuft!« es unter anderem hinaus: Filmklassiker wie »Alien«, »E.T.« oder »Star Wars« als gereimte Sketche in 3 Minuten, wortwitzige Gesangsmedleys quer durch alle Musikgenre und atemberaubend monotone Dialoge unter logopädisch erschwerten Bedingungen.

Helge und das Udo, Sa. 23. November, 20 Uhr

Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de