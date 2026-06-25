Helle Kapelle, 11.07.26

Beim Werkstattkonzert von »Helle Kapelle« trifft Jazz auf offene Klanggestaltung. Die Musiker, geprägt durch ihr langjähriges Zusammenspiel im »Abstrakt Orchester«, bündeln ihre Erfahrung in der neuen Formation. Ihr Sound verbindet klare Strukturen mit improvisatorischer Freiheit: Modale Spannungen und prägnante Themen entwickeln sich organisch im gemeinsamen Spiel. Die Kompositionen von Moritz von Woellwarth lassen Raum für spontane Prozesse und intensives Zuhören. Mit dem Zyklus »Gesänge der Frühe« lädt das Ensemble zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein Eine Musik, die sich Zeit nimmt und dennoch unmittelbar wirkt.

Helle Kapelle, Samstag, 11. Juli, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de