Helmut Eisel & JEM in Osterburken (24.10.26)

Klezmermusikanten wollen Menschen glücklich machen – und das ist auch der Auftrag der Kultformation Helmut Eisel & JEM, seit mehreren Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Da ist zum einen natürlich Helmut Eisel mit seiner virtuosen »sprechenden Klarinette«. Auf ihr erzählt er traurige wie auch fröhliche Geschichten, kann lachen, weinen, kichern, trösten, schimpfen und schmunzeln. Einfach unwiderstehlich! Mit seinem Kontrabass ist zudem Stefan Engelmann das groovende und swingende Rückgrat des Trios – und die Basis der farbenfrohen Klarinettengeschichten. Dritter im Bunde ist seit Kurzem der kolumbianische Gitarrist Juan-Pablo González-Tobón.

Sa. 24. Oktober, 20 Uhr, Baulandhalle Osterburken

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