Help! A Beatles Tribute, 18.08.26

Mitten im Naherholungsgebiet Markwasen liegt das Naturtheater Reutlingen – das älteste und besucherstärkste Theater der Stadt sowie eine der größten Freilichtbühnen Baden-Württembergs. Zu den Wasenwald-Festspielen kommen jedes Jahr rund 30.000 Besucherinnen und Besucher. Auch 2026 ergänzen hochkarätige Gastspiele das sommerliche Programm. Am Dienstag, 18. August, um 20 Uhr bringt »Help! A Beatles Tribute« die Musik der legendären »Fab Four« auf die Bühne. Mit Klassikern wie »Hey Jude«, »Yesterday«, oder »Here Comes The Sun« lässt die Band den Sound der Beatles authentisch wiederaufleben. Dabei entsteht eine musikalische Zeitreise, die die Atmosphäre der 1960er-Jahre zurück in den Wasenwald holt.Nur einen Tag später, am Mittwoch, 19. August, folgt mit »Strange Kind Of Women« eine Hommage an die Rocklegenden Deep Purple. Die Musikerinnen aus dem italienischen Udine präsentieren ihre Show »The Classic Deep Purple Years« und interpretieren Hits wie »Smoke on the Water«, »Highway Star« oder »Child in Time« mit kraftvollen Gitarrenriffs und energiegeladener Bühnenpräsenz. Die beiden Konzertabende verbinden legendäre Rock- und Popgeschichte mit der besonderen Atmosphäre des Naturtheaters. Damit setzen die Wasenwald-Festspiele erneut auf musikalische Vielfalt und sommerliches Open-Air-Flair mitten im Grünen. alh

Help! A Beatles Tribute, Di. 18. August, 20 Uhr & Strange Kind Of Women, Mi. 19. August, 20 Uhr, Naturtheater Reutlingen, alle Infos & Tickets: www.rom-entertainment.com