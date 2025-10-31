Herbstprogramm in der Stadthalle Leonberg – Kulturgenuss von Kabarett bis Akrobatik

Die Stadthalle Leonberg präsentiert diesen Herbst ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Im November und Dezember erwarten Besucher spannende Konzerte, Kabarett, Theatergespräche und außergewöhnliche Shows, die den Herbst in Leonberg lebendig machen. Am 6. November bringt Max Beier mit »Love & Order« frischen Wind auf die Bühne. Als »Jäger des verlorenen Schatzis« verbindet er in seinem Programm Humor und Tiefgang und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch globale Krisen und Beziehungsturbulenzen. Am 18. November entführt der Berliner Pianist Christoph Reuter mit viel Humor und Charme auf eine musikalische Reise zwischen Klassik, Jazz und Pop. In nur zwei Minuten bringt er seinen Gästen das Klavierspielen näher und zeigt, dass jeder musikalischer ist, als er denkt. Am 25. November lädt Bernadette Schoog zu »Schoog im Dialog« mit Schauspieler Jörg Hartmann ein. Hartmann spricht über sein facettenreiches Leben, seine Jugend im Ruhrgebiet und sein Buch »Der Lärm des Lebens«. Am 29. November präsentiert die Gruppe SONICS die spektakuläre Show »Steam«. Inspiriert von der Steampunk-Bewegung kombiniert sie Luftakrobatik, Technologie und visuelles Theater zu einer poetischen Reise voller Bewegung und Abenteuer. Am Nikolaustag, 6. Dezember, zeigen die Wildbakers Jörg Schmid und Johannes Hirth in ihrer Back-Show, wie aus einfachem Teig außergewöhnliche Kunstwerke entstehen. Ihre humorvollen und innovativen Performances begeistern mit kreativen Backideen. Den Abschluss bildet am 7. Dezember die Band »Unduzo« mit ihrem Weihnachtsprogramm »Von Männern, Eseln und Maria«. Zwischen Tradition und modernen Geschichten bringen sie mit exzellentem Gesang und mitreißendem Beatboxing ein festliches Erlebnis auf die Bühne, das das Publikum aktiv einbezieht.

Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Tickets: www.stadthalle-leonberg.de