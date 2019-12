Herr der Ringe Musical – Tolkien in Concert

J.R.R. Tolkiens Meisterwerk als Live-Konzert mit Orchester, Chor und dem Tolkien-Ensemble sowie den Welterfolgen von Oscar-Preisträger Howard Shore, Annie Lennox, Enya und Ed Sheeran. Mit einem Beitrag von Saruman-Darsteller und Hollywood-Legende Sir Christopher Lee. Billy Boyd singt seine Songs »Edge Of Night« aus Herr der Ringe und »The Last Goodbye« aus dem Hobbit sowie erstmals den unveröffentlichten Song »Before The Dawn«.

Herr der Ringe & Hobbit - Das Konzert, Fr. 27. Dezember, 16 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, stuttgart-live.de