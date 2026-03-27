Herr Hämmerle trifft den King of Rock ’n’ Roll, 22.04.26

Man trifft sich immer zweimal – so auch Herr Hämmerle aus Bempflingen und der King of Rock ’n’ Roll. Beim ersten, eher unfreiwilligen Zusammentreffen im Kreisverkehr blieb es glimpflich; die gemeinsame Liebe zur Musik schweißte die beiden sofort zusammen. Nach einem Besuch in Memphis steht nun der Gegenbesuch bevor – heikel, denn Elvis darf nicht erfahren, dass Herr Hämmerle eigenmächtig Fanpost aus Deutschland beantwortet. Um den King unter Kontrolle zu halten, führt Hämmerle ihn auf einer Sightseeing-Tour durchs Ländle. Auf der Bühne verschmelzen dabei Stand-up-Comedy von Bernd Kohlhepp mit der authentischen Musikperformance von Nils Strassburg.

Elvis trifft Elvis, Mi. 22. April, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, stadthalle-eislingen.de