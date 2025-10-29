Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, 28.11.25

Langer Atem lohnt sich, siehsch: Nach – erst! – Zweiundreissig gemeinsamen Jahren biegen Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf die Zielgerade ein. Die Stumpfes-Truppe steht unter Volldampf wie eh und je, aber dennoch, »oimol isch rom«, wie nun aus gut instrumentierten Kreisen verlautet. Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle steht allem voran für die galoppierende Lust am Spiel, lebensbejahend pulsende Takte, schäumende Rhythmen. In einem Wort: »skrupellose Hausmusik!« Mal bluesrockig, dann wieder bierzeltig eingefärbte Songs mit liebevoll deftigen, original handgeschabten Texten, bei denen wir alle auch mal den Refrain anstimmen. Ferner könnte es auf der Bühne zu kurzen Turneinlagen am Kontrabass kommen. Ganz sicher dabei sein werden außerdem Naturereignisse in Form der bekannten langhaarigen Schlagzeugsoli mit kraftvollstem Crescendo, Finale isch Finale.

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, Fr. 28. November, 19 Uhr, Stadthalle, Niedernhall, www.niedernhall.de