Bekannt als die Hausband von »Hannes und der Bürgermeister« oder aus der »Mäulesmühle« ist die schwäbische Kapelle inzwischen Kult. Die schwäbischen Mundartmusiker begeistern mit improvisierten Instrumenten und ordentlich Komik. Manne, Benny, Flex und Selle sorgen immer wieder für Überraschungen und so wird es auch der treuen Fangemeinde der Band bei ihren Auftritten auf gar keinen Fall langweilig. Während »Hannes und der Bürgermeister« bald in die wohlverdiente Rente gehen hat die Zieh & Zupfkapelle das noch lange nicht vor. Bis die Tournee der beiden beendet ist sind sie an der Seite des Kabarett-Duos aber auch alleine sind sie in der Lage größere Hallen zur füllen. Sie versprechen »astreinen Satzgesang mit Spitzenbegleitung anhand von etwa 20 Instrumenten«. Es gibt keinen Grund an dieser Aussage zu zweifeln, schließlich ist die Kapelle inzwischen seit 30 Jahren erfolgreich. cw

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, Mi. 12.Juli, 20 Uhr, Schloss Fachsenfeld, Aalen