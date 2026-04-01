Heubach feiert die elektronische Musik

Heubach wird erneut zum Treffpunkt für alle, die tanzen, feiern und den Moment genießen wollen. Mehr als Musik verbindet beim Wasser mit Geschmack Festival Freundschaft, Gemeinschaft und das Gefühl, Teil von etwas Einzigartigem zu sein. Seit der ersten Edition ist eine wachsende Familie aus Musikliebhabern entstanden, die Fremde zu Freunden macht. Erinnerungen entstehen in jedem Lächeln, jeder Umarmung und durchtanzten Nacht. Das Festival ist ein Gefühl, das alle verbindet. In der idyllischen Stellung in Heubach, umgeben von Bäumen und Grün, bietet das Event die perfekte Kulisse für unvergessliche Tage voller Musik, Freude und Zusammenhalt. alh

Wasser mit Geschmack, Fr. 28. bis Sa. 29. August, Heubacher Stellung, Heubach, wmgfestival.de