Lola Blau: Theater am 18. Februar in Mosbach

Lola Blau steht am Beginn ihrer Theaterkarriere. Die Schauspielausbildung in Wien hat die junge, jüdische Frau abgeschlossen, das Engagement in Linz wartet auf sie. Als die Nazis in Östereich ankommen muss Lola erst in die Schweiz, dann die USA fliehen. Nach dem Krieg kehrt sie in ihre Heimat zurück und muss feststellen, dass dort das Leben von einem toleranten Miteinander immer noch weit entfernt ist. Georg Kreislers One-Woman-Musical, aufgeführt von der Badischen Landesbühne, lässt die Zuschauer miterleben, wie sich Lola Blau vor der nationalsozialistischen Bedrohung mit Sprachwitz und Melancholie über Kunst, Liebe und ihrer Obsessionen für’s Showbusiness zu retten versucht.

Heute Abend, Lola Blau,

18. Februar, 19.30 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, badische-landesbuehne.de