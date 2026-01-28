Hey, ich bin der kleine Tod..., 11.02.26

Ein fantasievolles, humorreiches und zugleich tief berührendes Erlebnis für Kinder und Erwachsene ist der Besuch des Theaterstücks »Hey, ich bin der kleine Tod… aber du kannst auch Frida zu mir sagen«. Die ­Württembergische Landesbühne Esslingen bringt ein außergewöhnliches Theaterstück auf die Bühne der Künzelsauer Stadthalle. Samuels Immunsystem funktioniert nicht so gut wie bei anderen Kindern – ­draußen lauern für ihn jede Menge Gefahren. Doch dann steht plötzlich Frida vor seiner Tür: ein Mädchen mit schwarzem Umhang, einer Sense in der Hand und einem Hang zu Abenteuern und Kakao. Frida ist der kleine Tod, aber noch in Ausbildung. Ihre geheime Aufgabe: Samuel zu holen. Doch bevor es soweit ist, will sie das Leben kennenlernen.

Mi. 11. Februar, 10.30 Uhr, Stadthalle Künzelsau, kuenzelsau.de