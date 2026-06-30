Highlights der Nürtinger Theater- und Konzertsaison

Eine Spielzeit voller musikalischer Exzellenz und bewegender Theatererlebnisse erwartet die Besucher in Nürtingen!

Im Konzertprogramm stehen herausragende Künstlerinnen und Künstler von internationalem Format auf dem Programm. Den Auftakt am 12. Oktober bildet ein Klavierabend mit der vielfach ausgezeichneten armenischen Pianistin Nareh Arghamanyan. Mit dem jungen »Trio E.T.A.«, 2021 mit dem Deutschen Musikpreis geehrt, gastiert ein preisgekröntes Ensemble in der Kreuzkirche. Darüber hinaus wird das Sieger-Streichquartett des diesjährigen ARD-Musikwettbewerbs erwartet. Ein besonderer Höhepunkt verspricht zudem der Liederabend des österreichischen Bassbaritons Alexander Grassauer zu werden.

Das Theaterprogramm greift aktuelle und zeitlose Fragen des Zusammenlebens auf. In »Und wenn wir alle zusammenziehen?« geht es auf kluge wie unterhaltsame Weise um neue Perspektiven auf das Leben im Alter. »Blind« erzählt von einem Vater-Tochter-Konflikt und stellt die berührende Frage, ob Liebe auch dort Bestand haben kann, wo Überzeugungen unvereinbar erscheinen. Zum Abschluss der Saison bringt »Das kalte Herz« nach Wilhelm Hauff den berühmten Märchenstoff auf die Bühne – und damit die bis heute hochaktuelle Frage, welchen Preis Menschen für Reichtum und Profit zu zahlen bereit sind.

Eine Saison voller großer Gefühle, spannender Denkanstöße und inspirierender Kulturerlebnisse.

Nürtinger Kulturprogramm, alle Infos & Termine: www.nuertingen.de/kultur