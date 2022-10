HIGHLIGHTS IN BACKNANG AUFTAKT FÜR DIE Neue SPIELZEIT

Das Backnanger Bürgerhaus präsentiert ein vielfältiges Programm mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern in den Sparten Klassik, Jazz, Cross Over, Schauspiel, Tanz, Oper, Literatur und Kinderprogramm.

Bodo Wartke, Arabella Steinbacher, Chris Potter, Vincent Klink, Frank Dupree und Alma Naidu sind nur ein paar der hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler, die in der neuen Spielzeit im Backnanger Bürgerhaus gastieren werden.

Geboten wird ein vielfältiges Programm auf höchstem Niveau in den Sparten Klassik, Jazz, Cross Over, Schauspiel, Tanz, Oper, Literatur und Kinderprogramm.

Zu erleben sind Ensembles wie das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, SPARK und die Stuttgarter Philharmoniker, die SWR Big Band und das SWR Swing Fagottett.

Die Erfolgsfilme »Good bye, Lenin!« und »Mein Blinddate mit dem Leben« kommen als Schauspiele auf die Bühne, genauso wie der Musical-Klassiker »Hair«, der die Herzen von Musical-Fans höherschlagen lässt.

Die Trägerin des Deutschen Jazzpreises Fola Dada und ihre Mitstreiterinnen Onita Boone und Ida Sand werden mit ihren Stimmen den Saal ebenso zum Kochen bringen wie die kubanische Buena Vista Band, die mit heißen Rhythmen und mitreißenden Tänzen anreist.

Und die Programmvielfalt im Bürgerhaus geht noch weiter: Bei den Literaturabenden werden u.a. mit Chansons nach Mörike leisere Töne angeschlagen, während die Musikkomiker Gogol und Mäx die Lachmuskeln der Zuschauerinnen und Zuschauer strapazieren werden.

Für die Jüngsten gibt es vier der beliebten FlauschOhren-Konzerte, und außerdem wird »Ronja Räubertochter« sie mit auf ihre Abenteuer nehmen.

Last but not least finden auch die langjährigen Traditionsveranstaltungen wieder statt – das Neujahrskonzert mit Rainer Roos und das classic-ope(r)n-air im Juni auf dem historischen Marktplatz. Dieses feiert sein stolzes 25-jähriges Jubiläum und erfreut sich wachsender überregionaler Beliebtheit.

Auch sonst lockt das abwechslungsreiche und hochwertige Programm des Bürgerhauses Besucherinnen und Besucher von weiter her an. Es gilt also für alle, einmal selbst in die Murr-Metropole Backnang zu kommen und sich auf einen schönen und inspirierenden Abend im schönen Walter-Baumgärtner-Saal des Bürgerhauses mitnehmen zu lassen!

Backnanger Bürgerhaus Spielzeit 2022/23

alle Infos, Tickets und Termine unter:

www.backnanger-buergerhaus.de, Fon: 07191-89 45 67 oder per Mail an: buergerhaus@backnang.de