Highlights in Ellwangen: Jumping Fingers und Theater

Im Dezember finden in Ellwangen wieder viele kulturelle Highlights statt. Geboten werden die Theateraufführungen »Das tapfere Schneiderlein« und »Kleine Eheverbrechen« sowie ein Konzert des Gitarrenfestivals »Jumping Fingers«.

Bereits am 4. Dezember wird im Speratushaus mit einem Stoff der Brüder Grimm zum Kindertheater geladen. Geboten wird »Das tapfere Schneiderlein« in einer Bearbeitung von Raphael Protiwensky-Schenk. Im Stück will der König seine Tochter verheiraten und lässt ihr vom Schneider ein Hochzeitskleid anpassen. Weil das Kleid aber dem Hofstaat nicht gefällt, verliert das Schneiderlein seine Arbeit und muss wieder hungern. Nur sein Freund Zwirn ist Zeuge, als der Schneider »Sieben (Fliegen) auf einen Streich« erschlägt und zum tapferen Schneiderlein wird, das nun in der Welt sein Glück suchen will. Da passt es gut, dass der König noch immer einen unerschrockenen und klugen Bräutigam für seine Tochter sucht. Außerdem will er die Riesen Matze und Platze, das Einhorn und das Säbelzahnwild-schwein im königlichen Wald loswerden. Der zukünftige Bräutigam soll diese Probleme für ihn lösen, um die Prinzessin zu bekommen. Kein Problem für das tapfere Schneiderlein, auch wenn es dafür mächtig aufschneiden, Angst überwinden und manchmal auch schwindeln muss....

»Kleine Eheverbrechen« von Eric-Emmanuel Schmitt wird am 10. Dezember im Speratushaus gezeigt. Gilles und Lisa sind ein Paar ohne Kinder und scheinbar ohne Sorgen – bis Gilles bei einem Unfall sein Gedächtnis verliert. Als Lisa ihn nach einem Klinikaufenthalt zurück in die gemeinsame Wohnung bringt, stellt er alles in Frage. Ist sie wirklich seine Frau, das wundervolle Bild, das sie von ihm zeichnet, wirklich er? Lustvoll und pointenreich ringen die beiden um Sicherheit, als der Abend eine sehr überraschende Wendung nimmt. Eine Aufführung mit dem Theater der Stadt Aalen.

Zu Weihnachten wird beim Jumping Fingers ein Weihnachtskonzert mit dem Münchner Gitarrentrio geboten. Das seit 2008 bestehende Trio (Alexander Leidolph, Thomas Etschmann, Mikhail Antropov) gastierte bereits bei zahlreichen renommierten Konzertreihen und Festivals, u.a. in der Philharmonie von St. Petersburg, den Konzertreihen »Les Rencontres Guitarre de Bulle« (Schweiz), »Recital Gitarre International« in Nürnberg, mehrfach zum »Internationalen Gitarrenfestival« in Kühlungsborn, dem Musikfestival »Musikfestwochen Donau-Oberschwaben«, den Sythener Gitarrentagen, dem Münchner Gasteig, den Ismaninger, Fürther und Marburger Schlosskonzerten, in den Festsaal des Klosters Seeon, der Münchner Residenz, den hochkarätigen Weilburger Schlosskonzerten und den Klosterkonzerten Maulbronn. Mit Kompositionen von Antonio Vivaldi, Joseph Haydn und Johann Sebastian Bach, sowie Auszügen aus der virtuosen Nussknacker-Suite von Pjotr Ilitsch Tschaikowsky und Weihnachtsliedern aus aller Welt, von Thomas Etschmann harmonisch und melodisch in ein faszinierendes Licht getaucht, holen die drei Musiker ihr Publikum aus der vorweihnachtlichen Hektik und sorgen für besinnliche Momente.

»Das tapfere Schneiderlein«, So. 4. Dezember, 16 Uhr, Speratushaus, Ellwangen

»Kleine Eheverbrechen«, Sa. 10. Dezember, 19 Uhr, Speratushaus, Ellwangen

Weihnachten mit dem Münchner Gitarrentrio, So. 18. Dezember, 19 Uhr, Palais Adelmann, Ellwangen

www.ellwangen.de