»Hilfe, Otto kommt!«

× Erweitern Otto Walkes Der Grinch Traumpalast Kino Esslingen

»Drunt in Esslingen, ja da sitzt das kleine Ottili – holladädido holladädidi!« Hoher Besuch im Esslinger Traumpalast: Comedy-Großmeister Otto hatte sein Kommen angesagt und dementsprechend groß waren der Andrang und der Jubel bei der Ankunft des Komikers.

Gegen 15.30 Uhr ging am 1. Dezember ein Raunen durch den picke-packe-vollen Esslinger Traumpalast: wie immer stilecht gekleidet im Otto typischen Schlabberlook betrat der legendäre Blödelbarde das Kino und sorgte bei den anwesenden Fans gleich für beste Stimmung. Dabei wurde mit Weisheiten wie etwa »Ein Witz ist, wenn das Publikum lacht« von Otto nicht gegeizt. Grund für den Besuch in Esslingen war der Bundesstart des Animationshits »Der Grinch«. Otto Waalkes leiht dem grünen Griesgram in dem Film seine Stimme. Die zahlreichen Fans, die sich im Foyer des Kinos drängten, waren von der Präsenz der Comedy-Legende begeistert. Der Schaffer der Ottifanten nahm sich viel Zeit für seine großen und kleinen Anhänger, gab Autogramme und stand für Selfies zur Verfügung.

Trotz seiner mittlerweile 70 Jahre hat sich Otto seinen jugendlichen Charme bewahrt und war für jeden Spaß zu haben. Nach dem Bad in der Menge zeigte der Komiker auf der Bühne des ausverkauften Saals einmal mehr, dass er noch immer weiß, wie er sein Publikum begeistern kann. Mit seiner Gitarre bewaffnet gab Otto seine altbewährte Hänsel & Gretel Parodie zum Besten, dieses Mal mit dem Titel »Atemlos durch den Wald«. Damit brachte er die Menge endgültig zum Toben, bevor er die Zuschauer schließlich mit einer kleinen »Grinch-Einlage« auf den im Anschluss folgenden Film »Der Grinch« einstimmte.

× Erweitern Otto Der Grinch

Was verbindet Otto mit Weihnachten:

»Weihnachten ist ein Fest, das einen nicht in Ruhe lässt. Aber ich liebe Weihnachten! Da ist man immer Zuhause, so schön im Warmen. Den Ofen oder Kamin an und dann auch noch warme Kleidung dazu, das liebe ich - so mit einem schönen warmen Tee oder warmen Glühwein!«

Otto über den Grinch-Film:

»Das ist eine schöne Familiengeschichte: das Gemeinschaftsgefühl – diesen Wandel vom Einzelgänger mitzuerleben, das passt so schön zum Weihnachtsfest!«