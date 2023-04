Hillsong UNITED in Stuttgart

Die Australische Praise an Worship-Band »Hillsong United« kommt nach Stuttgart. Bekannt durch ihre großen Songs wie »Hosanna« und »Mighty To Save«, tourt das Lobpreisteam bestehend aus Joel Houston, Taya Smith Gaukrodger, Jad Gillies und JD, sowie weiteren Lobpreisleitern, Musikern und Songschreibern, nun mit ihrem neuen Album »Are We There Yet?« durch Europa. Als dynamische Einheit vertonen sie ihre Leidenschaft für Gott und ihren Glauben. In den Songs verarbeiten sie biblische Wahrheiten und erzeugen einen einzigartigen Sound, der den einzelnen Zuhörer in Verbindung mit Gott bringen soll. Hillsong United entstand 1998 als Teil des Jugendwerkes der Hillsong Church. Bis heute veröffentlichten sie insgesamt 14 Livealben und fünf Studioalben. Ihre selbst komponierten Lieder performt die Band in den Gottesdiensten ihrer Kirchengemeinden, sowie auf internationalen Konzerten.

Hillsong United, Mi. 7. Juni, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

www.hallenduo.de