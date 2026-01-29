Hillus Herzdropfa in Brackenheim (14.2.26)

Echtes Mundart Kabarett von der Schwäbischen Alb - das ist es was das Duo Hillus Herzdropfa gekonnt zu servieren wissen. Hillu Stoll und ihr Herzdröpfle Franz lieben und leben den direkten Kontakt zum Publikum wenn sie auf der Bühne stehen, dabei repräsentieren sie gekonnt die Art der schwäbischen Highlander. Herzlich und mit Schlagfertigkeit ausgestattet bieten die Zwei einen Lachmuskel beanspruchenden Mix aus Slapstick, Comedy und Kabarett, der durch ulkige Performance und Kostüm besonders unterstrichen wird. Wie es sich für echte Vollzeitkabarettistinnen gehört sind die beiden stets auf Tour, denn ihre Spontanität und Publikumsnähe kommt live am besten an.

Sa. 14. Februar, 20 Uhr, Bürgerzentrum, Brackenheim

www.buergerzentrum-brackenheim.de